Alfonso Díez. E.P.

Alfonso Díez, muy emocionado tras la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: «Todo lo que les diga es poco»

El viudo de la duquesa de Alba continúa teniendo una maravillosa relación con la que fuera su familia política

E.P.

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:37

Comenta

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que se ha celebrado este sábado 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, se ha convertido en uno de los grandes eventos de la temporada. Además de rostros conocidos como Bertín Osborne, Susanna Gristo, Olivia de Borbón y Julián Porras, o Carmen Lomana junto a su nuevo novio, Antonio Gutiérrez, el enlace reunió a la familia Alba prácticamente al completo, con las únicas excepciones de Jacobo Fitz-James Stuart -que distanciado de su hermano hace años se encontraba de viaje fuera de nuestro país-, y los condes de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, que tenían otro compromiso en la misma fecha en Santander.

Entre los asistentes, como no podía ser de otro modo, Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, que tras el fallecimiento de la inolvidable Cayetana en noviembre de 2014, continúa teniendo una maravillosa relación con la que fuera su familia política, especialmente con Cayetano, al que está muy unido.

De ahí su emoción al regresar a Madrid en AVE tras acompañar al duque de Arjona en el día más feliz de su vida. Confirmando con un significativo «¡hombre!» que disfrutó muchísimo de la boda, y que todo fue «estupendo», el exfuncionario ha revelado que «todo lo que les diga es poco» para describir cómo fue la boda.

«Se comió fenomenal, lo de bailar ya es para otros» ha añadido, confesando que la duquesa de Alba estuvo «presente» en todo momento y hubo varios momentos en los que se le rindió homenaje. «Muy bien, estando con gente que quieres estás bien, encima es una cosa buena. Y está muy bien esto que es bueno porque con las cosas que están pasando malas, se agradece» ha concluido, dejando en el aire si cree que como se ha lamentado Cayetano, la prensa fueron «usurpadores» al intentar hablar con él tras convertirse en marido de Bárbara.

