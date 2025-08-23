Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alexander Sorloth y Lena Selnes. E.P.

Alexander Sorloth y Lena Selnes, de paseo por las calles de la capital madrileña

Son una de las parejas más discretas del momento

E.P.

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:36

Pese a que son una de las parejas más discretas del momento, Alexander Sorloth y Lena Selnes se han dejado ver disfrutando de un tranquilo paseo por las calles del centro de Madrid. Ambos apostaron por la naturalidad y discreción que les caracteriza, lejos de ostentaciones, motivo por el que consiguieron esquivar las miradas de curiosos y seguidores.

El delantero noruego del Atlético de Madrid y su chica aprovecharon uno de estos días de este verano para disfrutar paseando por la Milla de Oro de la capital junto a un grupo de amigas con las que conversaron relajadamente.

De este modo, Sorloth se evadió de los conflictos profesionales con los que lidia desde que pidiese salir del equipo colchonero. En esta ocasión no les acompañaba su hija, una bebé de dos años, que ha colmado de dicha su hogar.

Pese a la sencillez de su look, Lena no pasó desapercibida, eligiendo un exquisito conjunto de camisa corta celeste que conjuntó con pantalón wide leg, blanco roto. Además, optó por complementos que sumaron sofisticación a su outfit, como sandalias de Christian Dior y gafas de sol a modo de diadema.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  2. 2 Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
  3. 3 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
  4. 4 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  5. 5 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  6. 6 Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
  7. 7 Extinguidos los incendios del Arenal del Ángel, La Alberca, Mogarraz y Navasfrías
  8. 8 Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
  9. 9 Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera»
  10. 10 Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alexander Sorloth y Lena Selnes, de paseo por las calles de la capital madrileña

Alexander Sorloth y Lena Selnes, de paseo por las calles de la capital madrileña