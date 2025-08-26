Álex García, devastado por la muerte de su gran amor, Verónica Echegui: «No se ha separado del féretro» Fueron durante 13 años una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama cinematográfico español

Verónica Echegui y Álex García formaron, durante 13 años, una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama cinematográfico español. La inolvidable protagonista de 'Yo soy la Juani' y el actor se conocieron en 2010 durante el rodaje de la comedia romántica 'Seis puntos sobre Emma' y, a pesar de que su historia de amor terminó de una manera discreta en el verano de 2023, continuaban teniendo una maravillosa relación y siendo grandes amigos.

De ahí que en los últimos tiempos Álex estuviese incansablemente al lado de Verónica -según trascendió este lunes, poco después de que el diario 'El Mundo' adelantase que la acriz falleció este 24 de agosto tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, la causa de su muerte ha sido un cáncer que le diagnosticaron hace varios meses y que llevó en la más absoluta intimidad- y en estos momentos se encuentre absolutamente devastado tras la muerte del gran amor de su vida.

Y aunque no existen imágenes suyas, el protagonista de la serie 'Tierra de lobos' ha permanecido en el Tanatorio de La Paz con la familia de la intérprete desde que sus restos mortales llegaron al mismo en la tarde del domingo. «Está destrozado y no se ha separado del féretro en ningún momento» han revelado desde el programa 'TardeAR'. «Me han dicho que está roto de dolor por quien ha sido su pareja. Que está absolutamente desolado», ha apuntado el reportero.

Momentos durísimos en los que Álex habría tomado la determinación de que su adiós a Vero sea en la más estricta intimidad, evitando ser captado por las cámaras a su entrada o salida de la capilla ardiente -en la que está recibiendo el apoyo de innumerables amigos y compañeros de profesión, como Paco León, Cayetana Guillén Cuervo, Daniel Guzmán, Sara Sálamo, Silvia Alonso, o Dafne Fernández entre otros- y evitando cualquier despedida pública porque no tiene fuerzas para ello.

