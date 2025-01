Alejandra Rubio vuelve a dar la cara por Carlo Costanzia: «Cuando lo conocí tenía su casa, su dinero y...»

E.P. Jueves, 23 de enero 2025, 16:09 Comenta Compartir

Aunque Jeimy Báez entró en 'GH Dúo' con el objetivo de que la audencia la conociese por ser quién es y no por ser la exnovia de Carlo Costanzia, lo cierto es que está basando su concurso en hablar del hijo de Mar Flores, contando a todo aquel que la quiera escuchar que cuando comenzó su relación con Alejandra Rubio todavía le mandaba mensajes diciéndole que era el amor de su vida.

La última, este miércoles durante una conversación con Marieta, cuando ha recordado que todo «fue muy rápido» y no le dio tiempo a vivir su duelo cuando, dos semanas después de su ruptura, el actor protagonizó la portada de una revista con la hija de Terelu Campos: «No teníamos nada pero me seguía escribiendo, ese día me había escrito a la 1 de la tarde diciendo que no se podía creer lo que nos estaba pasando, que siempre me iba a guardar en su corazón. Me sentí que estaba haciendo la tonta» ha recordado.

«Cuando salió lo del embarazo me levantaron a las 9 de la mañana con más de cien mensajes diciendo que estaban embarazados. Me sorprendió igual que a vosotros pero yo no tenía nada que decir de eso» ha asegurado, reconociendo que nunca tuvo pruebas de que Carlo estuviese solapando ambas relaciones en ningún momento.

Unas declaraciones a las que Alejandra ha reaccionado rotunda en 'Vamos a ver' este jueves, dejando claro que no le importa en absoluto lo que Jeimy pueda contar de su novio: «Yo ya lo dije en su día. Ha pasado un año, no voy a hablar de ella porque no la conozco absolutamente de nada». «No voy a entrar en ninguna guerra con esa persona porque no soy así» ha apuntado tajante, evitando así entrar en ningún tipo de enfrentamiento con la modelo para evitar que cuando abandone el reality se escude en eso para contestarle.

Sin embargo, sí ha querido aclarar una de las cosas que ha dicho la ex de Carlo, que el actor habría empezado su relación con Alejandra por interés porque necesitaba una casa en la que quedarse cuando rompió con ella para no verse obligado a ir a dormir a prisión. Algo que, molesta, ha negado. «Cuando le conocí tenía su casa, su dinero, y eso es una tontería porque se ha visto» ha sentenciado.

Y, por último, también ha revelado que «yo sabía todo desde el principio antes de que esta chica se sentase en televisión. Sabía lo que habían hablado y no, Carlo me cuenta todo. Está más que acabado todo, ha pasado un año, tenemos un hijo, tenemos nuestra vida. No quiero entrar en esos mensajes porque no quiero que salga y me tengan que contestar a nada, pero esos mensajes por supuesto que dejan claro que su relación ya estaba rota. Y esta persona no tiene nada que ver conmigo» ha concluido, confesando que confía absolutamente en su pareja. «Eso no pasó jamás» ha zanjado, defendiendo que Carlo nunca compaginó ambas relaciones.