Alejandra Rubio. E.P.

Alejandra Rubio, indiferente ante la portada en bañador de Alessandro Lequio: «No suelo hablar de los demás»

Su relación profesional, marcada por reproches e ironías

E.P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:23

En los últimos meses, no hay semana sin algún desencuentro entre las Campo y Alessandro Lequio, principalmente con Alejandra Rubio en el programa 'Vamos a ver', donde ambos colaboran. Su relación profesional, marcada por reproches e ironías, suma un nuevo capítulo a raíz de una reciente polémica: el conde italiano criticó abiertamente una portada en la que la nieta de María Teresa Campos posaba junto a su actual pareja, sugiriendo que las imágenes habían sido pactadas con la prensa.

La situación ha adquirido un tono irónico cuando, pocos días después, el exmarido de Ana Obregón era protagonista de otra portada, esta vez en traje de baño durante sus vacaciones, alimentando el debate entre los colaboradores de televisión. Preguntada por el equipo de Europa Press en el aeropuerto junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu ha preferido mostrarse indiferente ante las críticas: «Yo es que no acostumbro, así, a no ser que sea en el trabajo, a hablar de los demás», zanja, dejando claro que prefiere no pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su vida personal.

Tampoco ha querido desvelar si ella y su pareja ponían rumbo a Italia para pasar unos días con la familia del joven: «Lo siento, no te voy a decir», responde con una sonrisa, mostrando su habitual discreción. Con estas declaraciones, la colaboradora vuelve a dejar claro que no va a entrar en juegos mediáticos ni alimentar polémicas personales.

