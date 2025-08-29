Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de ambos en la playa. ALEJANDRA RUBIO

Alejandra Rubio incendia las redes con acalorado posado junto a Carlo Costanzia

La hija de Terelu Campos ha publicado en su perfil de Instagram una imagen que ha dado que hablar

E.P.

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:22

A pesar de la discreción con la que intentan vivir su relación, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están atravesando su mejor momento como pareja tras convertirse en padres de su primer hijo, Carlo Jr., el 6 de diciembre de 2024. Y así lo ha querido gritar a los cuatro vientos la nieta de María Teresa Campos compartiendo en redes sociales su imagen más apasionada y romántica con su novio a punto de poner fin al verano más especial de sus vidas.

Una instantánea de ambos abrazados sobre una roca a la orilla del mar, en la que lucen cuerpazos en traje de baño y en la que desprenden una química y una complicidad que hablan por sí mismas, ya que mientras ella le rodea el cuello con sus brazos en un gesto de lo más cariñoso, él la rodea por la espalda acariciándole el trasero mientras le da un romántico beso en el hombro.

Imagen que Alejandra ha rescatado para presumir de lo enamorada que está de Carlo y que correspondería a sus vacaciones en Ibiza junto a su novio, su bebé y Mar Flores el pasado julio. Unos días en los que disfrutaron de planes con la modelo, confirmando la unión familiar que existe desde el nacimiento del pequeño Carlo. No es el único plan que han hecho este verano en el que han compaginado sus compromisos profesionales con momentos de descanso, ya que semanas después ponían rumbo a Málaga para presumir de la maravillosa relación que tienen con la otra abuela, Terelu Campos.

