Alberto Herrera revela los momentos más especiales de su boda con Blanca Llandres: «Lo mejor que me ha pasado» El hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera y la prima de Lourdes Montes se dieron el «sí, quiero» en una íntima ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda, rodeados de familiares, amigos y mucha emoción

Alberto Herrera y Blanca Llandres han protagonizado una de las bodas más comentadas y exclusivas del fin de semana —solo comparable al discreto enlace de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, en Valladolid—.

Tras año y medio de relación y con la ilusión de su primer hijo en camino, que nacerá en la primavera de 2026, el periodista y la prima de Lourdes Montes se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia íntima y romántica celebrada en la Parroquia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, un lugar muy especial para ambos. No en vano, el propio Carlos Herrera, padre del novio, posee allí una espectacular residencia con vistas al mar.

A pesar de su habitual discreción, los recién casados se mostraron muy cercanos con la prensa y posaron sonrientes junto a sus invitados más conocidos: Mariló Montero, Rocío Crusset, Pepa Gea, Fran Rivera, Lourdes y Sibi Montes, y José Manuel Soto, tío de la novia, entre otros.

Horas después del enlace, Alberto compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje acompañado de un carrusel de imágenes inéditas del gran día: «La vida te zarandea en un abrir y cerrar de ojos. Mi mujer es y será lo mejor que me ha pasado. Todo lo que le da sentido a la vida —y a la fe— es el amor. Estamos abrumados de cariño. Gracias de corazón por todos vuestros mensajes», escribió en Instagram.

Entre las fotografías se pueden ver momentos cargados de ternura: un abrazo con su madre, la emoción al ver llegar a Blanca al altar, la lectura de su padre durante la ceremonia o el beso que Alberto dio a la barriguita de su esposa, símbolo del amor que ya comparten con su futuro hijo.

El álbum también recoge instantes de la celebración posterior en la finca de la periodista Teresa de la Cierva, donde Blanca lució su segundo vestido de novia: un elegante diseño blanco con escote halter, espalda abierta y falda de volantes, obra de Nicolás Montenegro. Frente al mar y al atardecer, los recién casados posaron radiantes, reflejando la complicidad y felicidad de un día que quedará para siempre en su memoria.