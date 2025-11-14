Aitana emociona al dedicar su primer Grammy Latino a su novio Plex: «¡Te quiero con todo mi corazón!» La cantante, en uno de los momentos más felices de su vida, gana su primer galardón en la gala celebrada en Las Vegas y comparte su alegría con su pareja tras nueve meses de relación

La madrugada de este jueves fue inolvidable para Aitana, que vive uno de los momentos más dulces de su vida tanto personal como profesional. La cantante ha confesado recientemente que nunca había estado tan enamorada como lo está de Plex, el youtuber con quien tras nueve meses de relación ha dejado de ocultarse para compartir su felicidad públicamente.

En la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Aitana acaparó todos los flashes con un look espectacular: corsé tipo bustier negro, shorts a juego, chaleco con chorreras, falda transparente de tul con cola y detalles de encaje y pedrería, acompañados de unos botines de plataforma de pitón. La cantante brilló entre estrellas como Karol G o Nicki Nicole, pero nada la preparó para el momento en que anunciaron su nombre como ganadora del Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque por su disco 'Cuarto azul'.

Visiblemente emocionada, subió al escenario para recibir su primer gramófono y pronunció un breve discurso en el que tuvo unas tiernas palabras para Dani Alonso, conocido como Plex: «Esto es muy fuerte para mí. En mi vida he recibido uno de estos. Siempre lo soñamos y nunca pensamos que pudiera pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la Academia… De verdad, muchas gracias a mi familia que me acompaña, y a mi novio Dani, ¡le quiero con todo mi corazón! Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo.»

Plex, que no pudo acompañarla en Las Vegas, vio la dedicatoria en directo desde la televisión y reaccionó compartiendo en sus stories una captura del momento con un emoticono de corazón y otro de carita emocionada, celebrando así junto a ella este hito en la carrera de la artista.