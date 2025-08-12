Agustín Bravo, sobre Isabel Pantoja y sus hijos: «La única palabra que me viene a la cabeza es tristeza» También se pronuncia sobre el trabajo de la hija de María Teresa Campos como actriz

Agustín Bravo ha repasado varios temas de la actualidad mediática, desde la complicada situación familiar de Isabel Pantoja hasta la incursión de Terelu Campos en el teatro, pasando por el estado actual de la televisión y otros rostros conocidos del panorama nacional. El presentador, con décadas de trayectoria, ha ofrecido su visión sin rodeos, mezclando prudencia, experiencia y reflexiones sobre un mundo mediático que, según él, ya no es como antes.

Sobre la relación de la tonadillera con sus hijos, evita entrar en polémicas pero no oculta su pesar: «No lo sé, sinceramente no quiero dar ninguna opinión, pero la única palabra que viene a mi cabeza viendo la situación es tristeza, ¿no? Es triste, ¿no?». Y añadió con franqueza: «La vida, o la vida que ella lleva, está perdida. Le está pasando muchas facturas, creo».

También se pronuncia sobre el trabajo de la hija de María Teresa Campos como actriz, negando que exista intrusismo: «Ha hecho mil cosas en televisión junto a su madre, que en paz descanse. Creo que no hay intrusismo. El público es inteligente, y el que sube a las tablas, si la gente va a verle, funciona; si no, que se diga otra cosa. Y ella funciona, porque está llenando».

En su reflexión sobre la televisión, Bravo asegura que ya no ocupa el papel que tuvo en el pasado: «Antes había monstruos, tótems, grandísimos comunicadores y comunicadoras, y ya no hay tantos. Ahora hay otro estilo de hacer televisión y, con las redes sociales, cualquiera puede tener cien mil millones de seguidores». Por último, muestra su respeto hacia el hijo de Carmen Sevilla: «Él nunca ha sido partidario del tema prensa».