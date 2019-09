El ministro de Agricultura da plantón a Salamaq la víspera de su apertura

El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció este miércoles, apenas 24 horas antes de la inauguración del certamen, que finalmente no estará en el acto de apertura de Salamaq de este jueves. El motivo, según figura en su modificación de agenda, está en su participación en la comisión intermininsterial formada para el seguimiento del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea que se mantendrá en el complejo de La Moncloa a las 11 de la mañana, hora y media antes de la inauguración del certamen salmantino. El ministro no ha comunicado su intención de acudir a la feria ese mismo día, aunque no coincidiera con la inauguración, ni tampoco en los cuatro posteriores en los que también está abierta la feria, que comienza este jueves, día 5, pero permanece hasta el 9.

La noticia ha sorprendido a la Diputación de Salamanca, organizadora del certamen, y ha obligado a cambiar el protocolo de la inauguración porque estaba previsto que el ministro interviniera en este acto aunque el protagonista fuera Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, que es quien inaugurará el certamen. La Diputación de Salamanca agradeció que sí vaya a estar presente el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, que sustituirá en el acto a Luis Planas y que en un “lapsus” de la agenda del Ministerio figura como la persona que inaugura el certamen. El ministro de Agricultura ya estuvo en la anterior edición de Salamaq pero como mero acompañante de los Reyes de España, lo que había creado malestar entre expositores.

Salamaq, la feria ganadera más importante del sur de Europa, abre este jueves sus puertas a las 11 de la mañana aunque no será hasta las 12.30 horas cuando se produzca la inauguración oficial puesto que el presidente de la Junta preside antes el Consejo de Gobierno en Valladolid. Será la tercera ocasión en la que Alfonso Fernández Mañueco inaugure la feria agropecuaria, aunque la primera que lo haga como presidente de la Junta. La primera vez fue en 1996, como máximo representante de la Diputación de Salamanca, y la segunda, en 2009, como consejero de Presidencia.

En el acto, al que está prevista una nutrida asistencia de autoridades, intervendrá también Javier Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca, organizadora en solitario del certamen agropecuario.

En esta edición 537 expositores ocuparán los 43.800 metros cuadrados disponibles de superficie de exposición y se podrán contemplar 1.679 ejemplares de ganado de cinco especies y 42 razas. La apertura de puertas para el público será a las 11 de la mañana, cuando está previsto que comience la pesada de toros y vacas de raza charolesa presentes en el certamen. Hay autobuses gratuitos para llegar al recinto.