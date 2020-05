Sube aquí tus fotografías del IX Maratón Fotográfico de LA GACETA

¿Has terminado todas las pruebas? ¿Ya has seleccionado tus once fotografías -una por cada prueba- con las que vas a participar en el IX Maratón Fotográfico de LA GACETA? Pues es el momento de subir tus fotos bien nombradas en este formulario que hemos habilitado para ello. Mira bien todas las instrucciones para que no se te quede ningún campo por cumplimentar.