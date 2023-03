Jesús I. López, alcalde de Carrascal del Obispo: “La prioridad era reformar el consultorio médico, y ya está hecho”

¿Cuál era la prioridad dentro de todo lo impulsado?

—La prioridad era el consultorio, para que cumpliera los requisitos impuestos por Sanidad. Ya está totalmente solucionado.

¿Qué reivindicaciones lanzaría a las instituciones?

—Recursos no tenemos. Dependemos totalmente de las subvenciones, sin ellas no se podría hacer nada. Por ejemplo, la piscina nos ha generado déficit en estos dos últimos años. Es algo que da mucha vida al pueblo, pero supone un problema a nivel económico. Andamos ahogados. Pero sin la piscina nos quedaríamos sin gente, porque es el principal atractivo en verano. Me gustaría que nos pudiesen dar alguna ayuda para sostener estas instalaciones.

¿La piscina da también servicio a otros pueblos?

—Viene gente de muchos pueblos: Villalba de los Llanos, Aldehuela, Sanchón, Carrascalejo, La Sagrada, San Muñoz, e incluso de pueblos que tienen su propia piscina.

¿Qué ventajas y atractivos hay para el turismo y para aquellos que deseen instalarse en Carrascal del Obispo?

—Tenemos wifi gratuito para todo el mundo y repetidores, pero ahora mismo el pueblo vive de la ganadería, es el sector que sostiene la localidad. Nos gustaría hacer una ruta de senderismo, eso si, aprovechando el entorno natural, para dar ambiente al pueblo.

Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de Carrascal del Obispo