Raúl Izquierdo y Cristina Otero ganan el X Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA

Historias emotivas, que ahondan en los recuerdos y que ponen de manifiesto la importancia que tiene el paso del tiempo. El X Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA ya tiene ganadores.

Raúl Izquierdo ha conseguido el premio al mejor relato con ‘Mi espejo y yo’, mientras que Cristina Otero ha sido la elegida en la categoría de microrrelato, con ‘Amor ciego’. Ambos recibirán un cheque por valor de 300 euros. El galardón especial para mayores de 60 años consistente en un menú degustación para dos en el Restaurante Pucela ha recaído en las manos de María Teresa Cortina gracias a ‘Paleta quebrada’.

El relato ‘Mi espejo y yo’ de Raúl Izquierdo está inspirado en las personas mayores, con las que trata a diario por su trabajo. Siendo director de la Casa de la Iglesia de Salamanca, a Raúl Izquierdo se le despiertan todas las emociones cuando habla de la gente de la tercera edad. Por eso, eligió esa temática para abordar el relato que, finalmente, ha conseguido ser elegido ganador en el X Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA.

“La gente mayor siempre me produce mucha sensibilidad porque todos los días trato con personas mayores. Escribí el relato imaginándome cómo sería yo en unos años, cuando espero seguir disfrutando de la vida como lo he hecho hasta ahora pese al dolor y a las pérdidas”, asegura Raúl Izquierdo, que, bajo el pseudónimo ‘Conde Vandrako’, se muestra orgulloso por haber conseguido el primer premio en esta categoría: “Cuando me llamaron para comunicármelo, me emocioné mucho porque me gusta mucho escribir e inventar historias. Siempre intento que todo lo que escribo sirva para ayudar a la gente”.

Cristina Otero se ha proclamado ganadora en la categoría de microrrelato con ‘Amor ciego’, un escrito que le provoca mucha emoción, ya que recrea todos los momentos que vivió con su abuelo, que era ciego. “Mi microrrelato está ambientado en hechos reales. Mi abuelo era ciego y yo, como nieta, tuve que adaptarme a una realidad bastante dura, haciendo como que no pasaba nada, para hacerle la vida más fácil. Él únicamente pudo ver con sombras a su primera nieta y, a raíz de ahí, perdió por completo su visión”, recuerda emocionada Cristina Otero, que, a su vez, habla sobre lo mucho que le afectó la ceguera de su abuelo:“Tuve que acostumbrarme a vivir con ello. Cuando crecí, empecé a ser más consciente del esfuerzo extremo que mi abuelo hacía cada día para ser el mismo abuelo que otras muchas niñas tenían. Él siempre quiso ser un abuelo como todos. Nunca se puso barreras”.

Más allá de la cuantía económica que supone el hecho de que su microrrelato haya sido el elegido por el jurado de LA GACETA, a Cristina Otero le emociona el hecho de que una situación tan personal y tan íntima haya conmovido a todas aquellas personas que lo han leído. “Cuando me enteré de que mi microrrelato había sido el elegido por el jurado, me emocioné muchísimo. Jamás pensé que hablar de una temática tan personal implicaría ganar. La gente mayor que me ha rodeado hasta ahora y que me sigue rodeando son auténticos pilares en mi vida. Ha sido una fortuna haber tratado el microrrelato esta temática”, asegura la propia Cristina Otero.