Narrativas que unen generaciones: LA GACETA presenta la XIII edición de su certamen literario El concurso invita a salmantinos de todas las edades a rendir homenaje a la memoria de los mayores, recogiendo en relatos y microrrelatos sus experiencias de vida y pensamientos más valiosos

Un año más, y ya van trece ediciones consecutivas, LA GACETA convoca su Concurso Literario Intergeneracional, una iniciativa que busca poner en valor la memoria de nuestros mayores, fomentar el envejecimiento activo y convertir el diálogo entre generaciones, a través de la palabra escrita, en una experiencia enriquecedora e inolvidable.

El certamen está abierto a todos los residentes en Salamanca, tanto de la capital como de la provincia, y ofrece la oportunidad de plasmar literariamente los recuerdos de las personas mayores: momentos emotivos, nostálgicos, alegres o divertidos que merecen ser contados. Las historias pueden estar escritas por los propios protagonistas o por cualquier persona que quiera dar voz a la experiencia vital de un mayor.

A lo largo de los años, cientos de salmantinos han participado en este consolidado concurso, compartiendo su pasión por la escritura y su compromiso con la memoria colectiva. En esta nueva edición, «Memoria del Corazón» vuelve con atractivos premios:

•Premio al mejor relato: Cheque en metálico de 300 euros.

•Premio al mejor microrrelato: Cheque en metálico de 300 euros.

•Premio especial para mayores de 60 años: Menú degustación para dos personas en el Restaurante Pucela.

Además, los ganadores recibirán una suscripción gratuita de tres meses a LA GACETA y una portada enmarcada del periódico, conmemorativa de su participación en el certamen.

El plazo de presentación de los textos finaliza el 30 de octubre de 2025. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico, correo ordinario, o entregarse presencialmente en la sede de LA GACETA (Avenida de los Cipreses, nº 81). En el caso de los envíos postales, se considerará como fecha válida la consignada en el matasellos del sobre.

Cabe destacar que el XIII Concurso Literario Intergeneracional Memoria del Corazón está patrocinado por la Universidad de Salamanca, la Residencia Ballesol, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y Auditrón Centro Audiológico. Además, cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor y del Restaurante Pucela.

