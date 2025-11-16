LA GACETA da a conocer los premiados del XIII Concurso Literario José Luis Baños Vegas ha conseguido el premio al mejor relato con «La última cacería del abuelo»; Tomás García Merino se ha alzado con el galardón en la categoría de microrrelato con «Cuentacuentos»; y Teresa Sánchez Sánchez ha ganado el premio especial para mayores de 60 años con «Mariluz»

Recuerdos, vivencias y reflexiones alegres o nostálgicas toman protagonismo en el XIII Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA. Bajo el lema 'Memoria del corazón', el certamen ya ha dado a conocer sus ganadores de esta edición.

José Luis Baños Vegas ha conseguido del premio al mejor relato con «La última cacería del abuelo», mientras que Tomás García Merino ha resultado ganador en la categoría de microrrelato con «Cuentacuentos». Ambos recibirán un cheque por valor de 300 euros. El galardón especial para mayores de 60 años consistente en un menú degustación para dos en el Restaurante Pucela ha recaído en manos de Teresa Sánchez Sánchez por la obra titulada «Mariluz».

Además, a los tres ganadores se les hará entrega de una portada personalizada y tendrán una suscripción de tres meses a LA GACETA.

Patrocinadores

Cabe destacar que el XIII Concurso Literario Intergeneracional 'Memoria del Corazón' está patrocinado por la Universidad de Salamanca, Ballesol, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y Auditrón Centro Audiológico. Además, cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor y del Restaurante Pucela.

Relatos

El relato «La última cacería del abuelo», de José Luis Baños, cuenta la historia de un niño que acompaña a su abuelo en su última cacería y cierra para siempre una importante etapa de su vida. «Aunque vivo en Salamanca, yo soy de un pueblo de Tierra de Campos, y he conocido cazadores que han ido a menos: han pasado de tener una cuadrilla a estar solos», recuerda el autor de esta obra, donde se rememoran los años en los que el abuelo se interesó por la caza y cómo esta cambió a gran velocidad con los tiempos. El protagonista reconoce que ahora la perdiz roja, antes abundante, «estaba extinguiéndose a marchas forzadas». El abuelo evoca los felices y lejanos años de su niñez y tras varias horas caminando por campos y veredas «sin ver de cerca ni una sola pieza que disparar, mi abuelo dio por concluida su última jornada de caza».

Tomás García se ha alzado con el premio en la categoría de microrrelato con «Cuentacuentos». El autor ha querido transmitir que «las historias pasan de unos a otros y ahora es el nieto el que narra los cuentos a su abuelo, que tiene Alzheimer, como antes hacía con él cuando era pequeño».

Teresa Sánchez ha conseguido con «Mariluz» el premio especial para mayores de 60 años. «El relato es una ficción, pero basado en remembranzas de episodios de mis familiares en una época mucho más mísera y más afectada por las secuelas de la Guerra Civil. Aunque situaciones similares a esas he vivido, a pesar de tener 65 años, quería ponerle una nota humorística a la miseria, al hambre, a las dificultades de supervivencia de muchas generaciones que contempladas desde fuera producían mitad compasión, mitad chanza, diversión en algunos puntos y chascarrillos, pero vividos desde dentro reflejaban una realidad muy amarga», reflexiona la autora.