Álvaro Maguiño y Mª del Rocío Pollo ganan el IX Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA

Historias emotivas, que ahondan en los recuerdos y que ponen de manifiesto el paso del tiempo. El IX Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA ya tiene ganadores. Álvaro Maguiño, con 17 años, ha conseguido el primer premio de la categoría de relatos con ‘Todo lo que cabe en una maleta’; mientras que María del Rocío Pollo, de 44, ha sido seleccionada como mejor microrrelato con ‘El toque’. Ambos recibirán un cheque en metálico de 350 euros. El galardón especial para mayores de 60 años consistente en un menú degustación para dos en el Restaurante Pucela ha recaído en Chema Sánchez Sánchez gracias a ‘La Escalera’.

Esta edición, patrocinada por Residencia Ballesol, Universidad Pontificia de Salamanca, CaixaBank, Berkeley Minera España y Auditrón Centro Audiológico, por primera vez ha permitido la presentación de microrrelatos y la iniciativa ha tenido una fantástica acogida con cerca de 200 trabajos presentados. El relato ‘Todo lo que cabe en una maleta’ de Álvaro Maguiño narra la historia de Dolores, a punto de partir hacia lo desconocido. “Decidí hacer algo bonito en lo que realmente me pudiera expresar. Me encanta viajar por los pueblos y he plasmado diversos relatos que me contaba mi madre”. El texto, escrito bajo el seudónimo ‘Nico Villanueva’, se centra en los recuerdos de una anciana, quien en sus días grises escribía cartas que nadie recibía. “En ellas hablaba de mí, de mis sentimientos (...). Hay mucho dolor en esa tinta, porque al final somos anhelos, aunque también recuerdos”, menciona el joven de 17 años en su relato.

En cuanto al microrrelato seleccionado, ‘El Toque’, María del Rocío Pollo con el seudónimo ‘Lady Lilith’ hace una similitud entre las conductas juveniles del pasado y las actuales. Así, en su texto, la llamada perdida de una adolescente en su móvil lleva a recordar a una anciana cómo eran los ‘toques’ de antes: el sonido de las piedrecitas contra el cristal de la ventana. “Soy gerontóloga y lo que he hecho ha sido plasmar ese cambio generacional que veo por mi trabajo con otras de jóvenes, como el uso que hacen mis sobrinos de los móviles”, explica.

Por su parte, Chema Sánchez, premio especial para mayores de 60 años, ha utilizado el escenario que mejor conoce, el edificio del paseo de Canalejas en el que lleva viviendo desde los años setenta. En su relato ‘La escalera’ explica cómo fue aquella primera junta de propietarios y el intenso tráfico de cochecitos con sus correspondientes bebés de los primeros años. Sin embargo con el paso del tiempo los vecinos han cambiado y la pandemia ha hecho que muchos rostros desaparezcan. “Me di cuenta que las escaleras estaban deterioradas, al igual que mi rostro, como pude observar en el espejo del portal”, apunta Chema.

La entrega de premios será el próximo miércoles 24 de noviembre a las 19.30 horas en el Casino de Salamanca. El acto contará con un concierto a cargo de la Banda de Música de Villamayor.

Puede leer aquí los textos premiados.