Últimos días para inscribirse en 'Así somos en mi pueblo' El concurso de LA GACETA muestra la cara más original de los municipios salmantinos

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:47 Comenta Compartir

Como cada verano, y ya van quince, LA GACETA ha vuelto a convocar su tradicional concurso 'Así somos en mi pueblo', cuyo plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el próximo viernes 15 de agosto, para que los vecinos sigan mostrando la cara más original y divertida de la provincia demostrando qué hace única a cada localidad a través de posados fotográficos grupales o vídeos.

Los interesados están todavía a tiempo de confirmar su participación inscribiéndose en este enlace, en el teléfono 607245518 o bien a través de concursos@lagacetadesalamanca.es, donde deberán informar del nombre del pueblo, el de la persona de contacto, su teléfono y e-mail.

Los pueblos que participen en la categoría de fotografía deberán enviar antes del 31 de agosto una imagen en la que aparezca un gran grupo de vecinos posando de manera original, divertida o representando alguna tradición. Es importante destacar que se haya realizado este verano y específicamente para el concurso en algún rincón especial del pueblo. Cuantos más vecinos aparezcan en la foto, mejor, ya que el objetivo del concurso es transmitir qué les hace únicos.

Además, también podrán presumir de pueblo a través de un vídeo grabado este verano en el que muestren, en menos de 2 minutos y medio, qué tiene de especial.

Y como todo esfuerzo tiene su recompensa, en la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consistirá en un parque de columpios valorado en 2.800 euros para la localidad. El segundo premio consistirá en un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros.

En la categoría de 'vídeo' el pueblo que gane el primer premio se llevará una actuación de baile flamenco con el espectáculo TA-RIÁ, y el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad. Los pueblos premiados se conocerán a finales de septiembre, aunque antes los internautas elegirán al pueblo que ganará el Premio del Público.

LA GACETA publicará a partir del 18 de agosto, tanto en su edición impresa como digital, las fotografías participantes por orden de llegada.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.