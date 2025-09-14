Participa a partir del lunes en la elección del pueblo con la foto más original del verano Las votaciones para elegir el Premio del Público en la categoría de fotografía estarán activas desde el lunes 15 a las 10:00 h. hasta el viernes 19 de septiembre

Ha llegado uno de los momentos más esperados del verano en la provincia: los lectores de LA GACETA ya pueden participar como jurado popular en la elección de la fotografía más original del XV concurso «Así somos en mi pueblo», una iniciativa que año tras año crece en participación, creatividad y arraigo en los municipios salmantinos.

Durante el último mes, 27 localidades han presentado sus propuestas, logrando una oportunidad única para que cada pueblo muestre lo mejor de sí mismo: sus tradiciones, su gente, su paisaje o su ingenio, siempre con un toque simpático, original o entrañable.

Una vez publicadas todas las fotografías, los lectores podrán elegir su favorita desde el lunes 15 a las 10:00 horas hasta el viernes 19 de septiembre a las 10:00 horas, para otorgar el Premio del Público, el único galardón que no elige el jurado de la organización. Para que el voto sea válido, será necesario registrarse de manera gratuita en la web de LA GACETA.

El pueblo cuya imagen obtenga más votos se llevará el Premio del Público, que incluye una paellada popular valorada en 900 €. Por su parte, el jurado oficial –cuyo fallo se dará a conocer el sábado 20 de septiembre en la edición impresa y digital de LA GACETA– concederá el resto de los galardones.

En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio será un parque de columpios para la localidad ganadora valorado en 2.800 €, y el segundo, un concierto de la Banda de Música de Villamayor. En la categoría de 'Vídeo', el primer premio consistirá en un espectáculo de baile flamenco del grupo TA-RIÁ, y el segundo, una proyección de cine al aire libre. Además, se otorgarán dos menciones de honor por categoría, que recibirán un lienzo fotográfico como reconocimiento.

Optan al premio: Gajates, Horcajo Medianero, S. Pelayo de Guareña, Aldehuela de La Bóveda, San Domingo de Herguijuela, Juzbado, Fresno Alhándiga, Bóveda del Río Almar, Arabayona, Diosleguarde, Armenteros, Almenara de Tormes, Nava de Bejar, Guadramiro, Santa Inés, Gejuelo del Barro, Garcihernández, Paradinas, La Vellés, El Sahúgo, Cespedosa de Agadones, Candelario, Martiago, Malpartida, Coca de Alba, Forfoleda y Monsagro.

El certamen cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.