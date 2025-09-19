Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo La fotografía «Un bocadillo de más de 60 metros para presumir de gastronomía local» ha acumulado 2.645 votos. Candelario, en segunda posición, obtuvo 2.250 votos

La Gaceta Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El Premio del Público de la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', el único que no elige el jurado de la organización sino los lectores de lagacetadesalamanca.es a través de sus votos una vez que se han registrado en esta web, ya tiene ganador. La imagen «Un bocadillo de más de 60 metros para presumir de gastronomía local» ha conseguido el mayor número de votos en la galería de imágenes con todas las fotografías participantes que optaban a este galardón: una paella popular valorada en 900 euros que servirá Catering Gabriel antes del 31 de agosto de 2026 en la localidad.

El segundo pueblo más votado ha sido Candelario, con 2.250 votos y el tercero, Martiago con 580.

En la imagen ganadora, aparecen más de un centenar de vecinos todos ellos vestidos con camisetas blancas, alrededor de un bocadillo gigante de más de 60 metros (formado por 300 bocadillos de jamón), que enmarca el nombre del municipio. Con este posado quieren ensalzar los productos típicos de su tierra, el jamón ibérico y el pan de Fresno Alhándiga, ya conocidos en toda la provincia por su excelente calidad.

En este enlace podrán ver los 27 pueblos que han participado en la categoría de posado fotográfico en la presente edición del concurso, y que por lo tanto optaban a ganar la paella popular de este Premio del Público, el único que no elegía el jurado.

Este sábado, 20 de septiembre, LA GACETA dará a conocer en sus ediciones de papel y digital los otros ocho premios restantes, que son los que elige el jurado.

¿QUÉ PREMIOS FALTAN POR CONOCER?

En la categoría de 'Posado fotográfico', en la que compiten 27 pueblos, el primer premio será un parque de columpios para la localidad ganadora valorado en 2.800 €, y el segundo, un concierto de la Banda de Música de Villamayor.

En la categoría de 'Vídeo' compiten 10 pueblos. La localidad que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco del grupo TA-RIÁ, del Instituto Flamenco Rebeca Garvía, y el segundo premio, una proyección de cine al aire libre a cargo de Proyecfilm.

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).