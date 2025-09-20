Conoce a los ganadores del XV concurso 'Así somos en mi pueblo' El tradicional concurso de LA GACETA reconoce la identidad local a través de la fotografía y el vídeo, premiando a los pueblos que mejor reflejan su esencia

La Gaceta Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:13 Comenta Compartir

El concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, ya ha elegido a las localidades ganadoras de su XV edición. Este certamen, que busca impulsar la creatividad, la originalidad y destacar las señas de identidad de los pueblos participantes, se ha consolidado como una cita clásica del verano. Abierto a todos los municipios de la provincia, invita a capturar durante el periodo estival una fotografía o vídeo simpático que refleje el espíritu del pueblo.

Ampliar

La silueta de una vaca morucha, construida con bolos de forraje recogidos en sus tierras y realizada por medio centenar de vecinos de Gejuelo del Barro, se ha alzado con el primer premio en la categoría de fotografía del concurso 'Así somos en mi pueblo', que organiza cada verano LA GACETA y en el que participa un importante número de municipios de la provincia. Tras una excelente campaña agrícola y ganadera, Gejuelo del Barro ha querido plasmar su esencia en esta fotografía. Recibirá como premio un parque infantil de columpios.

El primer premio de vídeo lo ha conseguido MARTIAGO y sus vecinos podrán disfrutar de una actuación de baile flamenco del grupo TA-RIÁ. En su pieza, nos invitan a retroceder al pasado para conocer los oficios de entonces y a escuchar el silencio porque, en un mundo cada vez más digital, el sueño es volver, aunque sea solo por un instante a lo auténtico, a lo hecho a mano. Escuchamos el martilleo del herrero, vemos el rústico taller de carpinteros, llega el aroma del pan recién hecho y observamos a mujeres con las canastas llenas de huevos. Recuerdos de sastres y modistas, visitas al viejo zapatero y el cartero. Anhelos de un tiempo pasado.

Ampliar

El segundo premio de fotografía lo ha conseguido HORCAJO MEDIANERO y sus vecinos podrán disfrutar de un concierto de la Banda de Música de Villamayor. En la pequeña localidad de Horcajo Medianero, al final de la provincia y en el límite con Ávila, cada horcajeño es un ingrediente que hace que su población sea única como refleja la fotografía 'Juntos somos el sabor ibérico más delicioso'.

El segundo premio de vídeo lo ha conseguido GARCIHERNÁNDEZ y sus vecinos podrán disfrutar de una proyección de cine al aire libre. Las imágenes de Garcihernández hacen una recreación histórica del 23 de julio de 1812, cuando los campos de la localidad fueron escenario de una gesta inesperada en la Guerra de la Independencia.

Ampliar

El Premio del Público a la fotografía más votada por los lectores de lagacetadesalamanca.es lo ha conseguido FRESNO ALHÁNDIGA y sus vecinos podrán disfrutar de una una paella popular valorada el 900 euros.

Este premio, el único que no otorga el jurado sino los lectores de LA GACETA a través de su web y que ha acumulado 2.645 votos, ha recaído en Fresno Alhándiga por la fotografía 'Un bocadillo de más de 60 metros para presumir de gastronomía local'.

Ampliar

Mención de honor de fotografía: PARADINAS DE SAN JUAN. Sus vecinos han transformado su Plaza en un tablero gigante para dar vida al parchís. En la imagen, se puede ver cómo más de un centenar de vecinos de todas las edades se convierten en fichas y filas humanas gracias al uso de paraguas y sombreros de los característicos colores de este juego. Recibirán un diploma y lienzo fotográfico.

Ampliar

Mención de honor de fotografía: ALDEHUELA DE LA BÓVEDA. Por rememorar su pasado taurino con una recreación de la tradicional plaza de carros que acogía las capeas de las fiestas patronales. Recibirán un diploma y lienzo Fotográfico.

Mención de honor de vídeo: SANTA INÉS. Sus vecinos, en el vídeo 'Entonces, Santa Inés', evocan sus vivencias de niños, juegos con los amigos, los bailes con orquesta, la familia… Bonitos recuerdos a los que todos quieren volver mientras el coro de mujeres interpreta 'Entonces', de Rozalen. Recibirán un diploma y lienzo fotográfico.

Mención de honor de vídeo: Gejuelo del Barro. En su vídeo, reflejan cómo es volver a casa por las fiestas del pueblo. Con cada ceremonia, Gejuelo se llena de vitalidad, el pueblo renace y permite reencontrarse con uno mismo y con los amigos. Tras la fiesta, la localidad vuelve a su rutina de la España vaciada. Recibirán un diploma y lienzo Fotográfico.

El certamen cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.