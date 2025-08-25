Concurso 'Así somos en mi pueblo': Wally se esconde en Arabayona de Mógica ¿Serán los lectores de LA GACETA capaces de encontrarlo entre la multitud de vecinos reunidos en el parque?

Arabayona de Mógica ha querido sorprender en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado cada verano por LA GACETA y convertido ya en un clásico del periodo estival, con una original propuesta que ha convertido a toda la localidad en escenario de un gran juego colectivo inspirado en el famoso '¿Dónde está Wally?'.

Los vecinos, llenos de entusiasmo y creatividad, organizaron un multitudinario posado en el parque de la localidad, recreando el icónico juego infantil que tantas generaciones ha divertido. Para la ocasión, se ha preparado una escena muy especial en la que, en primer plano, aparece una joven leyendo LA GACETA, con la exclusiva noticia de que Wally, el popular viajero de rayas rojas y blancas, se encuentra perdido en Arabayona.

Sin embargo, localizarlo no resulta tarea sencilla. Entre columpios, bicicletas y vecinos charlando animadamente, la presencia de Wally se mimetiza con el entorno, desafiando a los lectores de LA GACETA a poner a prueba su agudeza visual.

Con esta imagen, Arabayona de Mógica participa en el concurso, un certamen que se ha convertido en todo un clásico del verano.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.