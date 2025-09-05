Concurso 'Así somos en mi pueblo': La Vellés trae la playa a La Armuña Familias y amigos se reúnen en los merenderos, convirtiéndolos en un escenario veraniego donde risas, imaginación y convivencia se entrelazan

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

La Vellés participa en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta fresca y divertida. Bajo el título 'Aquí sí hay playa', sus vecinos han querido reflejar la esencia alegre y creativa que caracteriza a esta localidad, situada en pleno corazón de La Armuña y, aun así, capaz de vivir el verano como si tuviera mar.

La fotografía elegida simboliza la capacidad de los vecinos para transformar lo cotidiano en algo especial. Familias y amigos se reúnen en los merenderos, convirtiéndolos en un escenario veraniego donde risas, imaginación y convivencia se entrelazan para crear un ambiente único. Es una composición que conecta tradición y modernidad, demostrando que La Vellés sabe disfrutar de sus pequeños grandes espacios.

Aunque no haya playa, en La Vellés se respira verano. La imagen refleja esa energía colectiva que convierte a este rincón de La Armuña en un lugar donde la creatividad y la unión vecinal son la verdadera seña de identidad.

El concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.