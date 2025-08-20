Concurso 'Así somos en mi pueblo': tradición taurina en Aldehuela de la Bóveda

La Gaceta Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 05:30 Comenta Compartir

Aldehuela de la Bóveda, situada en el Campo Charro, es zona de dehesas de ganado bravo donde acudían en el siglo pasado los llamados «maletillas», jóvenes sin medios económicos que querían abrirse camino en el mundo taurino y para ello, buscaban cualquier ocasión para dar unos muletazos.

Este pueblo, en sus fiestas patronales, organizaba capeas con una plaza formada por carros, por lo que para participar en este concurso han querido recrearla como homenaje a sus antepasados y enseñanza para las nuevas generaciones de la localidad, que han heredado la afición taurina.

Concretamente, la han rememorado en una plazuela en la que antiguamente existían una taberna, en la que los «maletillas» degustaban las viandas y se refrescaban con un porrón de vino, y un pajar que usaban como dormitorio para soñar con ser figuras del toreo y salir por la puerta grande de plazas de toros de renombre.

Con esta imagen, Aldehuela de la Bóveda participa en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.