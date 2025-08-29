Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concurso 'Así somos en mi pueblo': Tradición y comunidad en Nava de Béjar con «La noche de los faroles»

Niños y mayores recorren las calles de la localidad las calles portando objetos que desprendan luz

La Gaceta

Viernes, 29 de agosto 2025, 05:00

Una de las actividades que une ocio, cultura y religión y que esperan ilusionados por igual cada mes de agosto niños y mayores de Nava de Béjar es la conocida como «Noche de los faroles», donde ataviados con ropas tradicionales y portando objetos que desprendan luz (velas, candiles o faroles) recorren las calles de la localidad entre la cruz y la iglesia, donde ha sido tomada la fotografía con la que participan en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia.

La escena transmite un ambiente solemne pero festivo, con un profundo sentido de comunidad y de respeto por las tradiciones locales.

En la imagen, se refleja una mezcla de generaciones, lo que resalta el valor familiar y comunitario de esta festividad. Los trajes tradicionales incluyen mantones, faldas largas, sombreros de paja, pañuelos, capas oscuras y elementos religiosos como cruces.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  3. 3 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  4. 4 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  5. 5 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  6. 6 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  7. 7 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  8. 8 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  9. 9 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes
  10. 10 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Concurso 'Así somos en mi pueblo': Tradición y comunidad en Nava de Béjar con «La noche de los faroles»

Concurso &#039;Así somos en mi pueblo&#039;: Tradición y comunidad en Nava de Béjar con «La noche de los faroles»