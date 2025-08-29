Concurso 'Así somos en mi pueblo': Tradición y comunidad en Nava de Béjar con «La noche de los faroles» Niños y mayores recorren las calles de la localidad las calles portando objetos que desprendan luz

Una de las actividades que une ocio, cultura y religión y que esperan ilusionados por igual cada mes de agosto niños y mayores de Nava de Béjar es la conocida como «Noche de los faroles», donde ataviados con ropas tradicionales y portando objetos que desprendan luz (velas, candiles o faroles) recorren las calles de la localidad entre la cruz y la iglesia, donde ha sido tomada la fotografía con la que participan en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia.

La escena transmite un ambiente solemne pero festivo, con un profundo sentido de comunidad y de respeto por las tradiciones locales.

En la imagen, se refleja una mezcla de generaciones, lo que resalta el valor familiar y comunitario de esta festividad. Los trajes tradicionales incluyen mantones, faldas largas, sombreros de paja, pañuelos, capas oscuras y elementos religiosos como cruces.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

