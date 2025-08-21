Concurso 'Así somos en mi pueblo': Santo Domingo de Herguijuela, orgulloso de sus raíces La localidad participa en este certamen por primera ver con un emotivo vídeo y una fotografía donde ensalza sus tradiciones

«Dicen que los pueblos con alma se construyen con ella, y Santo Domingo la tiene». Con esta frase tan contundente debuta esta pequeña pero encantadora localidad en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, donde a través de un vídeo que recoge los testimonios de numerosos vecinos (que pueden ver escaneando el código QR) se refleja porqué éste se convierte en el lugar ideal para escapar del bullicio, de la contaminación, de la monotonía y de la velocidad vertiginosa de las grandes ciudades.

Además, también participan en la categoría de fotografía con una imagen que pone por bandera la fraternidad y el orgullo beleguín. Para este posado, sus vecinos rescataron trajes tradicionales y de época, no solo en conmemoración a sus antepasados, sino también como una muestra del afecto que sienten por nuestros atuendos populares y todas las historias que a ellos están unidas.

El certamen 'Así somos en mi pueblo' cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.