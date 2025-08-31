Concurso 'Así somos en mi pueblo': Santa Inés baila y retrocede varias décadas La localidad participa con el emotivo vídeo «ENTONCES, SANTA INÉS» y una fotografía que revive grandes momentos al son de la música

Santa Inés participa la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo' , organizado por LA GACETA, en las categorías de vídeo y fotografía.

En el vídeo, titulado «Entonces, Santa Inés» destaca la voz del Coro de Mujeres y la letra de la maestra Rozalén. Sus vecinos han pasado ratos estupendos durante su grabación evocando sus vivencias de niños, juegos con los amigos, la madre, el padre, los abuelos… Bonitos recuerdos a los que todos quieren volver, a «Entonces».

En Santa Inés todo comienza con una historia, la de un pueblo que sabe celebrar la vida y compartir la alegría. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello con una propuesta que transmite a la perfección la identidad de su comunidad: una fotografía que muestra cómo la danza y la música son el corazón de Santa Inés.

En esta ocasión, para el posado fotográfico abren el baúl de los recuerdos y retroceden a las décadas de los años 70-80.

La imagen elegida captura la esencia de sus celebraciones: vecinos y autoridades rodeando a la orquesta de la época, moviéndose al compás de la música, mientras los niños observan y aprenden que la alegría y la tradición se heredan de generación en generación. Santa Inés baila en todas sus celebraciones porque en este pueblo no hay sitio para las lágrimas si no son de alegría; y de alegría Santa Inés anda sobrado como si le llegara, como el regadío, del Tormes e igual que sus aguas, la alegría de vivir hace crecer al pueblo de la misma forma que crecen los maíces en su vega.

Para quien no lo conozca, queremos destacar que Santa Inés tiene una particularidad muy especial: cerca de 50 familias procedentes en su mayoría de Salvatierra de Tormes colonizaron hace 66 años esta localidad, que quedó anegada en parte por el Pantano de Santa Teresa. Llegaron en carros, en burra, furgonetas, autobús de línea e incluso andando y, como recuerdan quienes vivieron este proceso, los comienzos fueron duros y muchos no se conocían entre sí.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

