Concurso 'Así somos en mi pueblo': El puente que une a los vecinos de Almenara de Tormes Un puente en torno al que los vecinos estrechan lazos para defender su permanencia

'El puente que nos une' es el título de la fotografía que tiene como escenario el entorno natural en el que se encuentra el conocido como el puente de hierro, una de las señas de identidad de Almenara de Tormes y con la que participan en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. Un puente Bailey -en referencia al inventor de este singular diseño- único en la provincia de Salamanca y en España, ya que es la última infraestructura fija de estas características que se puede encontrar en la geografía española.

Este puente, instalado hace más de medio siglo, se ha convertido en un emblema de Almenara y perfectamente integrado en su paisaje natural. Un puente en torno al que los vecinos estrechan lazos para defender su permanencia y que además une a Almenara con los municipios de la otra margen del río Tormes.

Vecinos y amigos de Almenara de Tormes se han reunido en esta ocasión en el puente ataviados con sus sombreros y portando cañas, redes y otros útiles de pesca en un guiño a una de las tradiciones de un municipio por el que discurren las aguas del Tormes en su largo recorrido hasta el lugar en el que se unen con el Duero.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

