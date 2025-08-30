Concurso 'Así somos en mi pueblo': la peña de Guadramiro cargada de historia, simbolismo y horas de juegos Considerada como «Peña Sacra» en la antigüedad, venerada y relacionada con los primeros asentamientos y orígenes de la localidad

En Guadramiro hay una zona donde afloran grandes canchales de granito, formando muchos de ellos parte de las viviendas. Es conocida como el «Barrio de Las Peñas» y, de todas ellas, la más simbólica y conocida siempre ha sido la gran peña donde más de medio centenar de vecinos posan orgullosos, para darla a conocer a través del concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia.

Esta peña supone un referente histórico y cultural para la localidad, ya que ha sido un lugar simbólico en la infancia de generaciones pasadas. Todos ellos recuerdan con cariño haber jugado en estas rocas, especialmente en la famosa «resbalina», un tobogán natural que ha servido de diversión para los más jóvenes.

Además, fue una «Peña Sacra» en la antigüedad, venerada y relacionada con los primeros asentamientos y orígenes de Guadramiro. Por todo ello, siempre ha sido es un lugar con mucho encanto para todos los guadramirenses, donde se despierta la imaginación.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

