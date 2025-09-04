Concurso 'Así somos en mi pueblo': Paradinas de San Juan convierte a sus vecinos en un parchís humano El juego tradicional por excelencia ha protagonizado una multitudinaria puesta en escena que ha contado con la participación de niños y mayores

La Plaza de Paradinas de San Juan se ha transformado en un colorido tablero gigante para dar vida al juego tradicional por excelencia: el parchís. Con profundas raíces entre nuestros mayores, este juego continúa vigente entre las nuevas generaciones, consolidándose como un valioso vehículo para la transmisión de nuestras costumbres familiares.

La imagen elegida simboliza uno de los mayores orgullos de la localidad: mantener viva una práctica que une a vecinos de todas las edades y refuerza los lazos familiares y comunitarios. Para ello, mayores y jóvenes se reúnen alrededor del tablero, compartiendo risas, estrategias y complicidad, creando una composición que conecta pasado y presente, demostrando que Paradinas de San Juan es, ante todo, un pueblo que valora su memoria y sus tradiciones.

El juego del parchís no solo es entretenimiento; es un vehículo de identidad, un símbolo de continuidad cultural que sigue reuniendo a varias generaciones. La fotografía recoge con detalle ese espíritu, mostrando cómo un simple tablero puede convertirse en un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración de la vida en común.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

