Concurso 'Así somos en mi pueblo': mujeres de Monsagro, la fuerza silenciosa de las eras Un homenaje al papel esencial de las mujeres en las tareas de las eras y en la vida de la localidad

La Gaceta Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

Monsagro, con su participación en 'Así somos en mi pueblo', ha querido reconocer el papel esencial que tenían las mujeres de la zona en las tareas de las eras, recordando cómo su esfuerzo y dedicación eran imprescindibles para que las largas jornadas de trabajo bajo el sol fueran posibles. La fotografía, tomada en el portalito de la iglesia, muestra a un grupo de jóvenes ataviadas con vestimenta tradicional, recreando con orgullo las labores que durante generaciones sostuvieron a la comunidad.

Eran ellas quienes se encargaban de llevar el agua en barriles para refrescar a quienes trillaban, preparar el almuerzo casero en una época de autarquía donde se consumía todo lo que se producía y atender cada detalle logístico para que nada faltara. Además, realizaban con infinita paciencia el desgranado de legumbres, pisando y descascarillando con dedicación.

La fotografía recoge con detalle ese espíritu de esfuerzo y unidad, mostrando cómo, a través de esta recreación, Monsagro mantiene viva la memoria de sus mujeres y de su historia. Es un homenaje a quienes, con su trabajo incansable, sentaron las bases de la identidad cultural que el pueblo sigue celebrando y transmitiendo de generación en generación.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

Temas

Monsagro