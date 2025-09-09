Concurso 'Así somos en mi pueblo': Martiago, un pueblo que custodia su memoria Homenaje a quienes forjaron con sus manos la historia de nuestra tierra

En Martiago todo comienza con una memoria, la de un pueblo que sabe mirar hacia atrás para comprender quién es y de dónde viene. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de sentimiento y respeto por su historia: una fotografía que revive los antiguos oficios que dieron forma a la vida de la localidad y construyeron la identidad de sus gentes.

La temática elegida nos traslada a un Martiago de otros tiempos, cuando el día a día estaba marcado por el esfuerzo, la dedicación y la destreza de quienes sostenían el pueblo con sus manos. El herrero, los carpinteros, panaderos, modista, zapatero o alguacil cobran vida en una composición que rescata del recuerdo escenas que definieron la esencia de la comunidad. Realizada durante la III Semana Cultural organizada por la Asociación Cultural Tres Puentes Risco de Martiago, la fotografía es un homenaje a aquellos que, con su trabajo silencioso, sentaron las bases del presente y dejaron un legado que hoy se mantiene vivo.

Lo que mejor define a Martiago no son solo sus tradiciones ni sus raíces históricas, sino su capacidad para reunirse, compartir y construir en conjunto. La fotografía refleja la implicación de sus vecinos, que han participado con entusiasmo y creatividad para rendir tributo a su pasado. Cada gesto, cada detalle y cada escena recreada demuestran el profundo orgullo que sienten por su tierra y el compromiso de mantener encendida la llama de su identidad.

Así es Martiago: un pueblo que respira historia, que honra a quienes lo levantaron y que se reconoce en cada oficio, en cada costumbre y en cada recuerdo. Esta propuesta es más que una simple participación en el concurso: es una declaración de respeto por su pasado, un reflejo de la fuerza de su gente y un recordatorio de todo lo que aún los une.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

