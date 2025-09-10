Concurso 'Así somos en mi pueblo': Malpartida agradece el esfuerzo de todos los héroes que frenaron su incendio Un homenaje a quienes lucharon contra el fuego, que les azotó en el mes de julio, y a todos los que protegen nuestra tierra

La Gaceta Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

Malpartida de Salamanca, con su participación en el concurso, muestra su cara más agradecida: la de una comunidad que sabe unirse en los momentos más difíciles.

Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición de 'Así somos en mi pueblo', con una propuesta cargada de emoción, solidaridad y sentimiento de comunidad: una fotografía que rinde homenaje a todos los que ayudaron a combatir el incendio que afectó a esta localidad a principios de julio.

La imagen elegida simboliza uno de los mayores orgullos de la localidad: la capacidad de sus vecinos para sobreponerse unidos a la adversidad. En la fotografía, adultos y niños posan sosteniendo un cartel con la palabra «GRACIAS» y portando ramas en sus manos, símbolo de las herramientas más sencillas y tradicionales para apagar el fuego. Con este gesto, Malpartida reconoce el incansable trabajo de los medios aéreos, los bomberos y, sobre todo, de los agricultores que estuvieron en primera línea desde el primer minuto.

El incendio de julio dejó huella en el pueblo, pero también ha recordado que otras muchas zonas de España han sufrido la misma tragedia. Por eso, esta fotografía es más que un homenaje local: es un mensaje de gratitud colectiva a todos los que, en cualquier rincón del país, han luchado para frenar las llamas y proteger la tierra que nos une.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.