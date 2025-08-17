Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Concurso 'Así somos en mi pueblo': Horcajo Medianero tiene unos vecinos «para comérselos»

La localidad debuta en el certamen con una sorprendente perspectiva en forma de bocadillo humano

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:15

En la pequeña localidad de Horcajo Medianero, al final de la provincia y en el límite con Ávila, cada horcajeño es un ingrediente que hace que su población sea única. Como quieren reflejar en esta divertida fotografía: «Juntos somos el sabor ibérico más delicioso».

Con este original posado, sus vecinos de todas las edades debutan orgullosos en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, mostrando que la verdadera esencia de su pueblo está en su gente, unida y festiva.

Este certamen celebra su decimoquinta edición y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

