Concurso 'Así somos en mi pueblo': 'hípica vegana' en Gajates para sorprender a los vecinos La localidad presenta en esta edición una fotografía divertida de uno de los momentos más llamativos del verano

Los vecinos del municipio de Gajates, grandes veteranos del concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA, se han dado cita delante de la iglesia mudéjar de El Salvador para realizar una divertida puesta en escena que llamó poderosamente la atención de los espectadores allí presentes.

Demostrando que son un pueblo original y divertido, han optado por participar en esta edición organizando un concurso de 'hípica vegana' (deporte practicado en países como Finlandia) en el que los participantes debían exhibirse y realizar varios saltos para encandilar al público. Quedaron tan contentos con esta iniciativa, que «amenazan» con repetirla el próximo verano.

'Así somos en mi pueblo' cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

