CONCURSO Así somos en mi pueblo: Gejuelo del Barro late al ritmo de la vaca morucha

En Gejuelo del Barro todo comienza con una historia, la de un pueblo que sabe unirse para mostrar su esencia. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta tan creativa como significativa: una fotografía que representa a la perfección su identidad ganadera y la fuerza de su comunidad.

La imagen elegida simboliza uno de los mayores orgullos del municipio: la vaca morucha, raza autóctona de Salamanca y emblema de sus campos. Para ello, se ha diseñado su silueta utilizando bolos de forraje recogidos tras un excelente año agrícola, creando los cuernos, la cabeza y las orejas con sus crotales. En el interior, posan decenas de vecinos que, con su presencia, dan vida a la composición y demuestran que Gejuelo del Barro es, ante todo, un pueblo unido.

Pero este año no solo participan con la fotografía: también han preparado un vídeo que muestra todo el proceso de creación y lo que es el pueblo para ellos. Tanto en el video como en la foto se muestra un trabajo colectivo que refleja la alegría, la dedicación y la ilusión con la que se ha vivido esta experiencia durante las fiestas en honor a Santa Bárbara.

Según las últimas encuestas, Gejuelo del Barro es el municipio con mayor número de vacas o cabezas de ganado vacuno por habitante en toda la provincia, un dato que refleja su fuerte vínculo con el campo y la ganadería. En este pueblo, el trabajo de la tierra y el cuidado de los animales forman parte de la identidad compartida, transmitida de generación en generación y celebrada en cada fiesta, en cada encuentro y, como ahora, en cada imagen.

Lo que mejor define a Gejuelo del Barro no son solo sus campos fértiles ni su tradición ganadera, sino su gente: vecinos que se ayudan, que se acompañan y que celebran juntos cada logro. La fotografía y el vídeo no solo muestran quiénes son, sino cómo viven, cómo sienten y cómo trabajan para mantener vivo su legado.

Así son en Gejuelo del Barro: un pueblo pequeño en tamaño, pero grande en historia, en esfuerzo y en corazón. Esta propuesta es más que una participación en el concurso: es una declaración de identidad, un reflejo de lo que les une y un homenaje a lo que quieren seguir siendo.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

