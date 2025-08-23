Concurso 'Así somos en mi pueblo': Fresno Alhándiga presume de gastronomía local Un multitudinario posado en torno a un bocadillo de más de 60 metros ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas de San Roque

Los vecinos de Fresno Alhándiga se reunieron en el centro del pueblo para dar comienzo a las fiestas de San Roque, patrón de la localidad, organizando un multitudinario posado para el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia.

En la imagen, aparecen todos ellos vestidos con camisetas blancas, alrededor de un bocadillo gigante de más de 60 metros (formado por 300 bocadillos de jamón), que enmarca el nombre del municipio. Con este posado quieren ensalzar los productos típicos de su tierra, el jamón ibérico y el pan de Fresno Alhándiga, ya conocidos en toda la provincia por su excelente calidad.

El certamen 'Así somos en mi pueblo' cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

Temas

Fresno Alhándiga