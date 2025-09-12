Concurso 'Así somos en mi pueblo': Forfoleda, un guiño a su diversidad La esencia de Forfoleda se refleja en sus calles y plazas

Forfoleda se presenta este año en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de orgullo, creatividad y sentimiento comunitario: una fotografía que captura la identidad de sus vecinos junto a la nueva imagen de la entrada del pueblo, mostrando cómo mayores y pequeños se unen para representar sus calles y plazas más emblemáticas.

En la imagen se pueden reconocer guiños a distintos rincones que forman parte de la vida diaria de Forfoleda: la Plaza España con la sevillana y el torero, Cervantes, Méjico, Argentina con Maradona, la Iglesia, la Plaza del Sol y Dalí. Destaca especialmente la calle Labradores, representada por los hijos de agricultores con sus pequeños tractores, símbolo del relevo generacional y la continuidad de las raíces del pueblo.

La fotografía simboliza uno de los mayores orgullos de la localidad: mantener viva la identidad y la memoria colectiva, uniendo a vecinos de todas las edades en un gesto de complicidad y participación. Cada vecino, cada gesto, cada detalle de la composición habla de un pueblo que celebra no solo su identidad, sino también su diversidad: diferentes generaciones, intereses, talentos y culturas se encuentran y conviven, mostrando que Forfoleda es un lugar donde la tradición y la pluralidad se unen para mantener viva la esencia de la comunidad.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

