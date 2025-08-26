Concurso 'Así somos en mi pueblo': Dios le Guarde recuerda con añoranza aquellos maravillosos bailes en el parque Alegría sencilla, convivencia y música en vivo son las características que definen la imagen, que revive una tradición que fortalecía los lazos sociales

La fotografía con la que Dios le Guarde participa en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, muestra una escena entrañable y alegre en un parque, donde un grupo de personas mayores disfruta de una jornada de baile al aire libre, evocando los bailes de antaño típicos de los pueblos.

En primer plano, una mujer sonriente con sombrero y ropa cómoda se mueve con gracia, al ritmo de una música tradicional. A su alrededor, se observan más personas participando o mirando con alegría: algunas bailan, otras conversan y varias están sentadas disfrutando del momento. Destaca un hombre mayor tocando un acordeón, instrumento muy común en la música popular de los pueblos, lo cual añade autenticidad y un aire nostálgico a la escena.

Los árboles y el entorno rural refuerzan la sensación de comunidad y vida tranquila. Este tipo de reuniones eran típicas en las plazas de los pueblos, donde vecinos de todas las edades se congregaban los fines de semana para bailar pasodobles, jotas o sevillanas, reviviendo tradiciones que fortalecían los lazos sociales.

La imagen en blanco y negro captura perfectamente la esencia de aquellos tiempos: alegría sencilla, convivencia y música en vivo, todo bajo la sombra de los árboles, en un parque que se convierte en el corazón del pueblo.

Además, también han enviado al concurso un vídeo que refleja cómo es el día a día de sus vecinos.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

