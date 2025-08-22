Concurso 'Así somos en mi pueblo': el columpio gigante de Juzbado que no deja a nadie indiferente Se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la localidad, ya que el área donde está ubicado está restaurada ambientalmente

El gran columpio de 4 metros que se ubica desde el mes de marzo sobre la ribera del Tormes y que se ha convertido en el principal reclamo turístico de Juzbado ha sido el escenario elegido por sus vecinos para participar, en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. Concretamente, esta instalación se encuentra en el lugar denominado Los Pilones, en el borde de un talud.

Orgullosos de tener el único columpio gigante de la provincia de Salamanca, niños y mayores posan en torno a él portando grandes letras en las que podemos leer lo que encuentran en esta localidad: paz, amor y diversión. En la parte trasera aparece el conocido lema de la localidad: 'Juzbado, libro abierto'. Y es que Juzbado es un pueblo de letras, lleno de poemas repartidos por sus calles.

El concurso 'Así somos en mi pueblo' cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.