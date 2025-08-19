Concurso 'Así somos en mi pueblo': un columpio donde se detiene el tiempo en San Pelayo Su ubicación privilegiada ofrece una vista panorámica inigualable del municipio y de la Ribera de Cañedo, convirtiéndose en parada obligatoria

La Gaceta Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 05:30 Comenta Compartir

Esta no es la historia de un columpio más, es la historia de un columpio de lo más original que sorprende a senderistas, visitantes y a todo aquel sanpelayense, que quiera disfrutar del entorno perfecto, para un paseo tranquilo y relajante en plena naturaleza.

El lugar donde se sitúa el columpio, entre encinas, jaras, escobas, tomillos, en la falda de las peñas y desde donde se aprecian unas vistas inmejorables, no puede ser más agradable y completo para el visitante que puede apreciar desde el columpio, como si el tiempo se detuviera, y todos sus sentidos descansaran en un constante remanso de paz, y tranquilidad.

Desde lo alto, muy cerca de las peñas, la niña de rojo se balancea en el columpio disfrutando de la preciosa vista del entorno, con la Ribera de Cañedo, a la izquierda y con el municipio de San Pelayo de frente, mientras el resto de sus paisanos de San Pelayo, esperan pacientemente su turno para poder montarse en el columpio, y a todos les ronda siempre la misma pregunta: «¿De quién fue la genial idea de construir un columpio en lo alto y bello de este idílico lugar para disfrutar de la vista de nuestro pueblo?».

Con esta imagen San Pelayo de Guareña participa en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.