Concurso 'Así somos en mi pueblo': Coca de Alba vive un verano «de cine» Los más pequeños dejan su huella con actividades que fomentan la unión y el trabajo en equipo

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

Coca de Alba ha tenido un verano lleno de ilusión, creatividad y convivencia. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de color, alegría y sentimiento de comunidad: una fotografía que recoge uno de los momentos más especiales vividos durante el campamento de verano y la semana cultural, bajo el lema 'Un verano de cine'.

Una de las iniciativas que los pequeños han disfrutado con más entusiasmo ha sido dejar su huella en uno de los muros del pueblo creando un mural conmemorativo. La pintura, llena de color y alegría, es un símbolo de unión y trabajo en equipo que generó un ambiente alegre y colaborativo.

Debajo del título, se está pintando un dibujo de una iglesia sobre una base de piedras, con detalles como una campana, una cigüeña en el tejado y una cruz, elementos que pueden representan una de las construcciones más emblemáticas del pueblo. A ambos lados de la iglesia se están dibujando y coloreando elementos naturales, como flores grandes de girasol a la izquierda y arbustos o ramas a la derecha.

Este mural es un claro ejemplo de cómo el arte puede integrarse en la vida comunitaria, y cómo los pueblos como Coca de Alba mantienen vivas sus tradiciones y su patrimonio involucrando a las nuevas generaciones.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

Temas

Coca de Alba