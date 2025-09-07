Concurso 'Así somos en mi pueblo': Cespedosa de Agadones homenajea al adobe de barro La imagen pone en valor la importancia de conservar estas construcciones

La fotografía elegida Cespedosa de Agadones para el concurso 'Así somos en mi pueblo', muestra el proceso artesanal de elaboración de los adobes: el barro, mezclado con muñigas de vaca y pasto, se masaba cuidadosamente antes de darle forma rectangular con un molde, como si fueran ladrillos. En la escena, las mujeres, cuya labor fue esencial en la vida doméstica y en estas tareas, también tienen un papel destacado, reflejando el esfuerzo compartido que permitía levantar las casas del pueblo.

Esta es una propuesta cargada de historia y tradición. Bajo el título 'El adobe de barro, tabique de nuestros antepasados', los vecinos han querido rendir homenaje a una de las técnicas constructivas más representativas de la localidad, que durante generaciones ha formado parte de la identidad del municipio.

La imagen pone en valor la importancia de conservar estas construcciones, ya que en muchas viviendas aún se mantienen tabiques originales de adobe, auténticos testigos de la historia local. Es un guiño al pasado que conecta a Cespedosa de Agadones con sus raíces, recordando la creatividad, el trabajo en comunidad y el esfuerzo de quienes hicieron posible el hogar de varias generaciones.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

