Concurso 'Así somos en mi pueblo': Candelario revive la magia de sus veranos de los 60

Candelario comienza con un recuerdo: el de un pueblo que sabe mantener viva la esencia de sus veranos y transmitirla de generación en generación. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de emoción, alegría y sentimiento de comunidad: una fotografía que refleja la vitalidad y diversión de los veranos de los años 60, cuando el municipio se llenaba de visitantes, música y juventud.

La imagen elegida simboliza aquellos veranos inolvidables en los que familias de Extremadura, Madrid y otros rincones de España llegaban a Candelario buscando frescor, convivencia y fiesta. Entre verbenas, guateques, meriendas en el Parque y amistades que se convertían en amores, se crearon recuerdos que aún permanecen vivos en la memoria colectiva del pueblo.

Estos veranos no solo marcaron una época; son parte de la identidad de Candelario, un lugar que mantiene intacto su espíritu acogedor y festivo. La fotografía recoge con detalle ese ambiente único, mostrando cómo la alegría, la música y la convivencia se entrelazan para crear un recuerdo que los vecinos quieren compartir con todos los que visitan el municipio.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

