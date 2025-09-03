Concurso 'Así somos en mi pueblo': La batalla que puso a Garcihernández en la Historia Los vecinos reviven el episodio del 23 de julio de 1812 participando con una gran puesta en escena

En Garcihernández todo comienza con un recuerdo, el de un pueblo que sabe mirar a su pasado para mantener viva su identidad. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso 'Así somos en mi pueblo', organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de historia, emoción y sentimiento de comunidad: una fotografía que refleja la recreación de la Batalla de Garcihernández, librada el 23 de julio de 1812 durante la Guerra de la Independencia, un episodio que marcó para siempre el nombre del municipio.

La imagen elegida simboliza uno de los mayores orgullos de la localidad: ser escenario de una gesta histórica que dejó huella en la historia militar de España. Para ello, vecinos de todas las edades se han unido para revivir aquel momento en los propios campos donde se libró la batalla, ataviados con uniformes, armas, caballos y cañones que recrean con detalle cada instante. Con su presencia, hombres, mujeres y niños dan vida a una composición que conecta pasado y presente, demostrando que Garcihernández es, ante todo, un pueblo que honra su memoria.

Han querido también participar con el video que muestra el posado para explicar que más de dos siglos después, esos mismos parajes se transforman en un escenario único donde tradición, historia y comunidad se entrelazan, creando una experiencia cargada de emoción para vecinos y visitantes. Este año, la participación no se limita solo a la fotografía: también se ha preparado un vídeo que recoge cada detalle de la recreación, mostrando el esfuerzo colectivo, la dedicación y la ilusión con la que todo el pueblo se vuelca en este homenaje.

Lo que mejor define a Garcihernández no es solo su pasado histórico, sino su gente: vecinos que colaboran, que mantienen vivas sus tradiciones y que celebran juntos su legado. La fotografía y el vídeo no solo muestran qué sucedió, sino cómo se siente, cómo se recuerda y cómo se comparte una historia que pertenece a todos.

Así son en Garcihernández: un pueblo pequeño en tamaño, pero grande en historia, en memoria y en corazón. Esta propuesta es más que una participación en el concurso: es una declaración de identidad, un tributo a sus raíces y un homenaje a quienes hicieron que su nombre quedara escrito para siempre en las páginas de la historia.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

