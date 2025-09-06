Concurso 'Así somos en mi pueblo': El arte de ser de pueblo se apodera de El Sahúgo Un homenaje a las tradiciones, la artesanía y el orgullo de ser de pueblo a través de su participación con vídeo y fotografía

En El Sahúgo somos pocos los que habitamos durante el invierno, y aunque ya queda poco de lo que un día fue, lo cierto es que lo tenemos todo. Nos rodea una riqueza natural única, donde cualquier motivo se convierte en una buena excusa para celebrar, como se puede comprobar tanto en la foto como en el vídeo con el que también participamos en el concurso 'Así somos en mi pueblo'.

Y es que como decimos en el vídeo: «Un pueblo es más que un lugar: es su gente. Es ver crecer a los niños, esos que son tan importantes, porque sin ellos, todo esto tan bonito se iría… se apagaría.

Supongo que hacerse mayor, es ley de vida… pero aquí, en El Sahúgo, todos cuidamos de nuestro niño interior. Porque a pesar del esfuerzo de muchos por mantener vivos los pueblos, El Sahúgo siempre seguirá vivo».

El posado fotográfico que mostramos refleja que, pese a ser un pueblo pequeño, seguimos conservando la esencia de lo auténtico: nuestros pequeños artesanos y el arte de vivir en comunidad. Se aprecian instrumentos típicos de Salamanca que, además de representar a toda la provincia, tienen para nosotros un valor especial. Muchos de ellos han sido elaborados por nuestro artesano Quico. También destacan los trajes charros tradicionales, que antiguamente se vestían en la zona y que pocos vecinos afortunados poseían. Este pueblo comienza con un homenaje: el de una comunidad que sabe conservar sus raíces y mantener vivas sus tradiciones generación tras generación. Este año, sus vecinos han querido dejar constancia de ello participando en la XV edición del concurso «Así somos en mi pueblo», organizado por LA GACETA, con una propuesta cargada de orgullo, identidad y sentimiento de comunidad: una fotografía que refleja «El arte de ser de pueblo», esencia que define a El Sahúgo.

La imagen elegida simboliza uno de los mayores tesoros de la localidad: la conservación de sus costumbres, su patrimonio y sus pequeños artesanos. Entre ellos destaca Quico, creador de instrumentos típicos de Salamanca como las castañuelas, el mortero o la baqueta del tamboril, que aparecen en la fotografía. También se muestran los trajes charros tradicionales, prendas únicas que forman parte de la historia y la memoria del municipio.

De fondo, un paisaje de atardeceres inigualables envuelve la escena, recordando que El Sahugo es un lugar donde naturaleza, cultura y tradición se encuentran. La fotografía recoge ese espíritu colectivo, mostrando que, aunque sean pocos, los vecinos mantienen viva la esencia de su pueblo, su orgullo y su forma de vida.

