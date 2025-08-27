Concurso 'Así somos en mi pueblo': Armenteros, unidos por su nombre Los vecinos posan para una imagen aérea donde demuestran que la fuerza de la localidad está en su gente

La Gaceta Miércoles, 27 de agosto 2025, 05:30 Comenta Compartir

Armenteros participa en la XV edición del concurso del concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, con una fotografía que simboliza a la perfección el espíritu de su gente: unión, identidad y orgullo.

En Armenteros, cada gesto cuenta: la colaboración, la cercanía y la fuerza de una comunidad que, generación tras generación, mantiene vivo su legado. Con esta propuesta, el pueblo muestra que la verdadera grandeza no está en el tamaño, sino en la unión de su gente.

Además, también han querido participar con un vídeo que refleja lo entretenido que ha sido este periodo estival.

A través de su participación en el concurso quieren dar a conocer la historia de su pueblo y también qué hace especiales a sus vecinos:

«El origen de nuestra población se remonta a la Baja Edad Media, pero nuestros campos, nuestras piedras y nuestros cielos han visto pasar muchos más siglos. En el término de Mercadillo, muy cerca del cementerio, en el límite con nuestro querido Armenteros, se alzan los restos silenciosos de una ciudad romana, aún sin nombre. Una ciudad olvidada por la historia escrita, pero viva bajo tierra, en cada fragmento hallado, en cada moneda que hoy se guarda en el Museo de Salamanca, como testigo de un pasado glorioso que todavía nos pertenece.

Y no muy lejos de allí, en la finca de Pero Fuertes, se alzaba un monasterio visigodo o tal vez tardorromano, ligado al cercano santuario de Valdejimena. Ese lugar, años más tarde, acogió lo que pudo ser una encomienda templaria. Porque sí, los caballeros templarios también caminaron por nuestras tierras, dejaron huellas en el paisaje y quizás también en la memoria oral de nuestros antepasados.

Pero lo que más nos define no es solo lo que pasó hace siglos. Lo que realmente nos hace ser quienes somos es nuestra gente, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir. Aquí, en Armenteros, se respira cercanía. Nos saludamos al cruzarnos, nos ayudamos sin pedirlo, celebramos lo bueno juntos y enfrentamos lo difícil como uno solo. Somos un pueblo pequeño, sí, pero lleno de grandeza en su forma de sentir y vivir.

Y si hay algo que nos une por encima de todo, es la devoción a nuestra patrona: la Virgen del Rosario. Su imagen no es solo una figura sagrada, es el símbolo de nuestra fe, de nuestra unidad, de nuestra historia compartida. Cada año, cuando se acercan sus fiestas, el corazón del pueblo late más fuerte. Se adornan las calles, se preparan los cantos, se limpian las casas con más esmero y, sobre todo, se prepara el alma. Porque cuando la Virgen del Rosario sale en procesión, no camina sola: camina con ella todo Armenteros, presente y ausente, vivo y recordado.

Los que emigraron regresan para verla, aunque sea por unos días. Los que ya no están, son recordados en cada rincón, en cada vela encendida, en cada oración murmurada al pasar por la iglesia. La fiesta es más que una celebración; es un reencuentro con nuestras raíces, con nuestros valores, con lo que realmente importa.

Así somos en Armenteros: herederos de un pasado milenario, guardianes de una fe profunda, y protagonistas de un presente humilde, pero lleno de dignidad. Aquí, cada piedra cuenta una historia, cada calle guarda una infancia, y cada persona aporta su parte a esta gran familia que somos.

Este pueblo es más que un lugar: es un sentimiento. Y esta foto, como tantas otras, es solo un reflejo de lo que llevamos dentro«.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

También habrá dos menciones de honor para cada modalidad.

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

'Así somos en mi pueblo' cuenta con el patrocinio de Unicaja, Mobiliario Urbano Moreta, Cobadu, hipermercado E.Leclerc, Servicios Funerarios La Dolorosa y Berkeley Minera España; y con el apoyo de la Diputación de Salamanca. También cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y del Instituto Flamenco Rebeca GarVía.

Temas

Armenteros