Los vecinos de Castraz de Yeltes no están dispuestos a que este extraño verano marcado por el coronavirus les borre la sonrisa y las ganas de disfrutar, eso sí, con grandes dosis de cuidado y precaución. Para ello, no han dudado en traer el ambiente de México a su localidad y lo han pasado en grande organizado este divertido posado donde no han faltado los caballos, flores para el cabello y grandes sombreros.

El concurso fotográfico ‘Así somos en mi pueblo’ , que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, celebra su décima edición adaptada a la nueva situación sanitaria marcada por el coronavirus pero dejando imágenes cargadas de originalidad, diversión y tradición.

Y es que, como en cada año, el jurado volverá a poner a prueba la creatividad de los vecinos, que cuidando las medidas de seguridad, enviarán hasta el 31 de agosto al correo asisomosenmipueblo@lagacetadesalamanca.es sus elaboradas puestas en escena con temáticas de lo más variadas, recreaciones históricas o costumbristas y perspectivas que cambien el sentido de la instantánea para cautivar al jurado.

Las localidades participantes enviarán una instantánea en la que se vea a un grupo de vecinos en una pose original y frente a algún rincón especial.

El esfuerzo merecerá la pena ya que esta décima edición también estará dotada con importantes premios, empezando por el parque infantil con columpios, compuesto por un tobogán, un columpio y un balancín, que recibirá la localidad ganadora. La segunda disfrutará de dos actividades culturales en días distintos, un espectáculo de magia a cargo del artista Toni Rivero y un espectáculo de teatro de calle/circo con “El Gran Rufus”, mientras que la tercera podrá deleitarse con un concierto de la Banda de Música de Villamayor. A todo lo anterior se suma un premio especial en forma de cine al aire libre para la imagen que mejor retrate los valores tradicionales salmantinos, porque las raíces no se pueden perder.

También este año, los internautas de la edición digital de LA GACETA podrán votar por el pueblo más imaginativo y que se alzará con el premio del público, que recibirá una paellada valorada en 600 euros. Para ello, una vez colgadas todas las fotografías en la web del periódico, se abrirá un periodo de votación.

Las siguientes cuatro localidades clasificadas recibirán un lienzo con su fotografía.