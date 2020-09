Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca: “El turismo familiar puede ser un refugio y una alternativa al de masas”

La localidad serrana de La Alberca ha sido, y sigue siendo, un referente turístico muy completo, que combina arquitectura, tradición y naturaleza con una rica y muy apreciada oferta gastronómica, sobre todo en lo que se refiere a embutidos, carnes en general e incluso dulces como el turrón típico de la zona. El atractivo de sus calles y balcones se une alas actividades del parque de Las Batuecas, por lo que lograr atraer turismo de senderismo y naturaleza, como turismo familiar, gastronómico o incluso local. La crisis sanitaria del COVID-19 ha cambiado las reglas del juego, y ahora el turismo internacional y de personas mayores agoniza. La ocupación hotelera, por ejemplo, se resiente durante los días de diario, y dad la incertidumbre, el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, pone su vista en los nichos de mercado con más posibilidades. Dado que los visitantes huyen de masificaciones, la localidad serrana puede seguir representando un destino turístico más que atractivo. Además, la gastronomía vive un buen momento, en auge en parte gracias al protagonismo del producto local, que incluso ha llevado recientemente las cámaras del programa de televisión MasterChef a la plaza albercana.

-¿Cómo ha funcionado el turismo en La Alberca durante este verano, teniendo en cuenta los cambios sustanciales provocados por la crisis sanitaria que estamos viviendo?

-Pues sí que ha habido tránsito de turismo que ha venido en verano, aunque sobre todo nacional, porque de fuera de España ha sido mínimo, a lo mejor un poquito de Portugal y también francés. Pero ha habido una revolución del turismo nacional en La Alberca de a lo mejor el 80% o el 90%, eso seguro. Y dentro de ese turismo nacional ha habido un movimiento muy local, de gente de la Comunidad, de Madrid también es verdad que ha venido mucha gente, pero también de otros pueblos que han venido a pasar simplemente el día, no es como antes, que venían desde lejos y se quedaban mucho más tiempo. Por suerte La Alberca ha tenido un nivel aceptable de afluencia turística. Ha funcionado muy bien durante todo el mes de agosto, no ha decaído mucho, la hostelería también ha funcionado muy bien, no como otros años, claro, pero ha ido bien durante todo julio y agosto, con lo cual, en todo caso vemos que el turismo es más nacional ahora mismo. Pero estamos bastante bien.-