Unicaja potencia su plataforma hipotecaria digital con más innovación y atención experta

La entidad financiera refuerza el equipo de gestores especializados en este canal remoto e incorpora nuevas funcionalidades digitales con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente en la tramitación de operaciones hipotecarias en todo el territorio nacional

La Gaceta

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:59

Unicaja refuerza su apuesta por el negocio hipotecario digital, potenciando su plataforma mediante la ampliación de capacidades tecnológicas y el refuerzo del número de gestores especializados dedicados a atender este servicio remoto a escala nacional. Se trata de un mercado en crecimiento exponencial tal y como refleja el hecho de que la intermediación hipotecaria en España, mayoría digital, se haya triplicado en tres años.

Con el objetivo de posicionarse como referencia en este ámbito, la entidad ha evolucionado su plataforma digital que integra todo el proceso, desde la comparación inicial (vía web o desde un comparador digital), hasta el cierre de la operación, de forma que el usuario puede gestionar su solicitud desde cualquier dispositivo.

Una de las medidas adoptadas en este marco ha sido la integración de los gestores especializados desde los centros hipotecarios físicos a este centro remoto, que se ve potenciado con mayor alcance y especialización. De esta forma, este conjunto de profesionales (alrededor de 50 personas) altamente cualificado ofrece asesoramiento personalizado y continuado al usuario a lo largo de todo el proceso hipotecario.

A este respecto, cabe destacar que la actual plataforma digital de Unicaja permite a los usuarios realizar todo el proceso hipotecario de forma digital -con la única excepción de la firma en notaría-, funcionalidad que pocas entidades ofrecen en el mercado español. Todo ello, sin renunciar al acompañamiento de un gestor especializado que asesora y mantiene informado al usuario durante cada fase de la operación.

Entre otras mejoras incorporadas recientemente, destacan la posibilidad de subir documentación con validación online y un sistema de feedback continuo con el usuario Próximamente, se prevé la implementación de nuevas utilidades como el uso de la clave PIN que agilizará y reducirá la entrega y validación de documentación, y un canal de atención vía WhatsApp para comunicación y firma de documentación.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Estratégico 2025-2027, Unicaja mejora su modelo de tramitación hipotecaria digital, adaptándola al nuevo entorno de mercado y a las necesidades del cliente con una mejor experiencia, y optimizando la eficiencia del proceso.

Además, la plataforma está diseñada para integrar y atender no solo a solicitantes directos, sino también a comparadores y brókeres digitales. Todo ello, a través de una conexión automática en segundos que permite a la entidad reforzar su presencia en el ecosistema hipotecario digital y ampliar su capacidad de captación y consolidación de negocio.

Este canal remoto, que impulsa la captación de clientes y la gestión eficiente de la cartera actual, está alineado con el objetivo de Unicaja de convertirse en referente del sector en tramitación digital y en experiencia de cliente en todo el territorio nacional, combinando tecnología avanzada con la atención profesional, especializada y cercana que caracteriza a la entidad.

