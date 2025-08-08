Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

CaixaBank concede más de 561 millones de euros de financiación a clientes particulares de Castilla y León en el primer semestre de 2025

Los préstamos hipotecarios crecen un 60,8%, mientras que la contratación de créditos al consumo y otros préstamos se incrementa en un 13,98%

La Gaceta

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:49

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Castilla y León por valor de 561 millones de euros durante el primer semestre de 2025. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 38,8% respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo y otros préstamos.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 377 millones, cifra que representa un incremento del 60,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Destaca también la evolución del crédito al consumo y otros préstamos, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 183 millones de euros en Castilla y León, que representa un aumento del 13,98%.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que «estos datos confirman que el consumo en Castilla y León continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años». Cuartero ha subrayado el «compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos».

CaixaBank, el banco líder comprometido con la sociedad

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 630.000 millones de eurosres, 20,3 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. En Castilla y León, CaixaBank tiene una red de 275 oficinas.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  7. 7 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  8. 8 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  9. 9 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca CaixaBank concede más de 561 millones de euros de financiación a clientes particulares de Castilla y León en el primer semestre de 2025

CaixaBank concede más de 561 millones de euros de financiación a clientes particulares de Castilla y León en el primer semestre de 2025