CaixaBank concede más de 561 millones de euros de financiación a clientes particulares de Castilla y León en el primer semestre de 2025 Los préstamos hipotecarios crecen un 60,8%, mientras que la contratación de créditos al consumo y otros préstamos se incrementa en un 13,98%

La Gaceta Viernes, 8 de agosto 2025, 12:49

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Castilla y León por valor de 561 millones de euros durante el primer semestre de 2025. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 38,8% respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo y otros préstamos.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 377 millones, cifra que representa un incremento del 60,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Destaca también la evolución del crédito al consumo y otros préstamos, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 183 millones de euros en Castilla y León, que representa un aumento del 13,98%.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que «estos datos confirman que el consumo en Castilla y León continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años». Cuartero ha subrayado el «compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos».

